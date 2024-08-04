Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1997 года MW "Жук-олень" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 315,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1997
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1997 года "Жук-олень" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3912 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
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Дата 9 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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