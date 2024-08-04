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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1997 года MW "Жук-олень" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1997 года MW "Жук-олень" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1997 года MW "Жук-олень" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 315,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1997 года "Жук-олень" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3912 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 25 апреля 2024
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Дата 25 апреля 2024
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1997 "Жук-олень" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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