2 злотых 2001 года MW RK "Колядование" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Колядование" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367759 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.

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