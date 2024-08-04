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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2001 года MW RK "Колядование" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2001 года MW RK "Колядование" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2001 года MW RK "Колядование" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Колядование" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367759 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 4 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 2 злотых 2001 MW RK "Колядование" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2001 "Колядование" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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