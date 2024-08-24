Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1998 года MW RK "100 лет открытия радия и полония" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "100 лет открытия радия и полония" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2804 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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