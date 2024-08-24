Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1998 года MW RK "100 лет открытия радия и полония" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1998 года MW RK "100 лет открытия радия и полония" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1998 года MW RK "100 лет открытия радия и полония" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "100 лет открытия радия и полония" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2804 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (4)
  • Karbownik (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (6)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 18 PLN
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Coinhouse - February 11, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1998 MW RK "100 лет открытия радия и полония" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1998 "100 лет открытия радия и полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1998 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск