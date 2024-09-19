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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1998 года

для обращения

Аверс
Реверс
20 грошей 1998 MW
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 грошей 1998 MW
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 грошей 1998 MW
Средняя цена 620 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 гроша 1998 MW
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1998 MW
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200 злотых 1998 MW EO 20-летие понтификата Иоанна Павла II
Средняя цена 890 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
200 злотых 1998 MW ET 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Средняя цена 790 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
100 злотых 1998 MW ET Сигизмунд III Ваза
Средняя цена 530 $
Продажи
0 29

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 1998 MW ET Камышовая жаба
Средняя цена 100 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
20 злотых 1998 MW EO Курницкий замок
Средняя цена 35 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
20 злотых 1998 MW RK 100 лет открытия радия и полония
Средняя цена 40 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
10 злотых 1998 MW ET Сигизмунд III Ваза Погрудный портрет
Средняя цена 25 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
10 злотых 1998 MW ET Сигизмунд III Ваза Поясной портрет
Средняя цена 40 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
10 злотых 1998 MW RK XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998
Средняя цена 20 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
10 злотых 1998 MW NR 45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа
Средняя цена 35 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
10 злотых 1998 MW EO 20-летие понтификата Иоанна Павла II
Средняя цена 20 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
10 злотых 1998 MW ET 90 лет независимости Польши
Средняя цена 25 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
10 злотых 1998 MW NR 50 лет Всеобщей декларации прав человека
Средняя цена 25 $
Продажи
0 30

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 1998 MW RK XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998
Средняя цена 50 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 злотых 1998 MW ET Сигизмунд III Ваза
Средняя цена 8 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 злотых 1998 MW ET Камышовая жаба
Средняя цена 15 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
2 злотых 1998 MW RK 100 лет открытия радия и полония
Средняя цена 5 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 злотых 1998 MW EO Курницкий замок
Средняя цена 8 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 злотых 1998 MW ET 90 лет независимости Польши
Средняя цена 10 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 злотых 1998 MW ET 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Средняя цена 420 $
Продажи
0 23

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 1998 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
200 злотых 1998 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1998 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 злотых 1998 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20 грошей 1998 Пробные Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 гроша 1998 Пробные Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 гроша 1998 Пробные Латунь
Средняя цена
Продажи
0 1
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