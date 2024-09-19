Монеты Польши 1998 года

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Польша
1998
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
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для обращения
20 грошей 1998 MW
Средняя цена
15 $
Продажи
0
2
10 грошей 1998 MW
Средняя цена
60 $
Продажи
0
3
5 грошей 1998 MW
Средняя цена
620 $
Продажи
0
2
2 гроша 1998 MW
Средняя цена
15 $
Продажи
0
1
1 грош 1998 MW
Средняя цена
10 $
Продажи
0
2
Памятные золотые
200 злотых 1998 MW EO 20-летие понтификата Иоанна Павла II
Средняя цена
890 $
Продажи
0
28
200 злотых 1998 MW ET 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Средняя цена
790 $
Продажи
0
24
100 злотых 1998 MW ET Сигизмунд III Ваза
Средняя цена
530 $
Продажи
0
29
Памятные серебряные
20 злотых 1998 MW ET Камышовая жаба
Средняя цена
100 $
Продажи
0
81
20 злотых 1998 MW EO Курницкий замок
Средняя цена
35 $
Продажи
0
62
20 злотых 1998 MW RK 100 лет открытия радия и полония
Средняя цена
40 $
Продажи
0
71
10 злотых 1998 MW ET Сигизмунд III Ваза
Погрудный портрет
Средняя цена
25 $
Продажи
0
43
10 злотых 1998 MW ET Сигизмунд III Ваза
Поясной портрет
Средняя цена
40 $
Продажи
0
51
10 злотых 1998 MW RK XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998
Средняя цена
20 $
Продажи
0
44
10 злотых 1998 MW NR 45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа
Средняя цена
35 $
Продажи
0
40
10 злотых 1998 MW EO 20-летие понтификата Иоанна Павла II
Средняя цена
20 $
Продажи
0
17
10 злотых 1998 MW ET 90 лет независимости Польши
Средняя цена
25 $
Продажи
0
37
10 злотых 1998 MW NR 50 лет Всеобщей декларации прав человека
Средняя цена
25 $
Продажи
0
30
Памятные Латунные
2 злотых 1998 MW RK XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998
Средняя цена
50 $
Продажи
0
22
2 злотых 1998 MW ET Сигизмунд III Ваза
Средняя цена
8 $
Продажи
0
30
2 злотых 1998 MW ET Камышовая жаба
Средняя цена
15 $
Продажи
0
42
2 злотых 1998 MW RK 100 лет открытия радия и полония
Средняя цена
5 $
Продажи
0
14
2 злотых 1998 MW EO Курницкий замок
Средняя цена
8 $
Продажи
0
28
2 злотых 1998 MW ET 90 лет независимости Польши
Средняя цена
10 $
Продажи
0
5
2 злотых 1998 MW ET 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича
Средняя цена
420 $
Продажи
0
23
Инвестиционные
500 злотых 1998 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
3
200 злотых 1998 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 1998 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
2
50 злотых 1998 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
180 $
Продажи
0
1
Пробные монеты
20 грошей 1998 Пробные
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 гроша 1998 Пробные
Алюминий
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 гроша 1998 Пробные
Латунь
Средняя цена
—
Продажи
0
1
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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