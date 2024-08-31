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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1998 года MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1998 года MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1998 года MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387331 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 190 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PF68 ECC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 1998 MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1998 "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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