10 злотых 1998 года MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387331 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 190 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

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