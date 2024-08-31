Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1998 года MW NR "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387331 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 190 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (14)
- COINSNET (1)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Numis Poland (5)
- Rzeszowski DA (1)
- Teutoburger (1)
- WCN (12)
- Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PF68 ECC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1998 "45 Годовщина смерти Августа Эмилия Фильдорфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск