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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1998 года MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 1998 года MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 1998 года MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1998 года "20-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392346 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 9 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1049 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Польша 200 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1998 "20-летие понтификата Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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