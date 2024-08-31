200 злотых 1998 года MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1998 года "20-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW EO. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392346 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 9 мая 2024.

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