Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "Сигизмунд III Ваза" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Numis Poland за 850 PLN. Торги состоялись 23 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1998 "Сигизмунд III Ваза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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