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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "Сигизмунд III Ваза" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Numis Poland за 850 PLN. Торги состоялись 23 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Karbownik (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (17)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1998 "Сигизмунд III Ваза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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