2 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "Сигизмунд III Ваза" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Numis Poland за 850 PLN. Торги состоялись 23 мая 2020.

Сохранность UNC (30) Сохранность (слабы) MS67 (6) MS65 (1) Сервис PCGS (2) NGC (5)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (2)

Coinhouse (4)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Karbownik (1)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (2)

WCN (17)

Wójcicki (2)