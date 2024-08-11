Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1998 года MW NR "50 лет Всеобщей декларации прав человека" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "50 лет Всеобщей декларации прав человека" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361732 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 140 PLN. Торги состоялись 26 января 2023.
Сохранность
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- Wójcicki (3)
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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