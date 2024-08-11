10 злотых 1998 года MW NR "50 лет Всеобщей декларации прав человека" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "50 лет Всеобщей декларации прав человека" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361732 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 140 PLN. Торги состоялись 26 января 2023.

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