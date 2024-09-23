2 злотых 1998 года MW ET "Камышовая жаба" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "Камышовая жаба" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2810 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 575 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность UNC (41) AU (1) Сохранность (слабы) MS68 (4) MS67 (2) MS66 (1) Сервис NGC (4) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

Coinhouse (4)

COINSNET (1)

Frühwald (1)

Karbownik (2)

Katz (2)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (3)

Stary Sklep (1)

WCN (18)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (6)