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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1998 года MW ET "Камышовая жаба" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1998 года MW ET "Камышовая жаба" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1998 года MW ET "Камышовая жаба" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "Камышовая жаба" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2810 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 575 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1998 "Камышовая жаба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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