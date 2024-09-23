Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1998 года MW ET "Камышовая жаба" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "Камышовая жаба" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2810 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 575 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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