Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1998 года MW ET "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2768 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 125 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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