10 злотых 1998 года MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "20-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1061 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность PROOF (8) UNC (9) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (2)