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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1998 года MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1998 года MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1998 года MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 65,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "20-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1061 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (2)
  • WCN (7)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе BAC - February 27, 2018
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2018
Сохранность PROOF
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Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе BAC - May 30, 2017
Продавец BAC
Дата 30 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 10 злотых 1998 MW EO "20-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1998 "20-летие понтификата Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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