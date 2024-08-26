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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1998 года "Сигизмунд III Ваза" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4376 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 10 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
601 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Heritage - March 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Польша 100 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1998 "Сигизмунд III Ваза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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