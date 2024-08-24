Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1998 года MW ET "Камышовая жаба" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1998 года "Камышовая жаба" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Auctiones (1)
- Cieszyńskie CN (2)
- Coinhouse (2)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (3)
- Gärtner (1)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (6)
- Niemczyk (19)
- Numedux (1)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (3)
- NumisCorner (1)
- Rhenumis (1)
- Rzeszowski DA (4)
- Stare Monety (3)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (3)
- WAG (1)
- WCN (11)
- Wójcicki (14)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 20 злотых 1998 "Камышовая жаба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск