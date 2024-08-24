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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1998 года MW ET "Камышовая жаба" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1998 года MW ET "Камышовая жаба" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1998 года MW ET "Камышовая жаба" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1998 года "Камышовая жаба" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 114 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW ET "Камышовая жаба" на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1998 "Камышовая жаба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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