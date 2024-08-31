Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1998 года MW ET "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2125 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
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