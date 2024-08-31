2 злотых 1998 года MW ET "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2125 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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