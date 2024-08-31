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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1998 года MW ET "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1998 года MW ET "90 лет независимости Польши" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1998 года MW ET "90 лет независимости Польши" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2125 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 22 PLN
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1998 MW ET "90 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1998 "90 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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