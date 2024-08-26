Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1998 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1998 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе WDA - MiM за 440 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Где продать?
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