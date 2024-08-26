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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1998 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 грошей 1998 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 грошей 1998 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,55 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Тираж UNC 62,695,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1998 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе WDA - MiM за 440 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
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Польша 10 грошей 1998 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 грошей 1998 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 10 грошей 1998 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 грошей 1998 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 10 грошей 1998 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1998 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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