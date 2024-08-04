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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1998 года MW EO "Курницкий замок" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1998 года MW EO "Курницкий замок" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1998 года MW EO "Курницкий замок" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1998 года "Курницкий замок" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 525 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1998 "Курницкий замок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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