20 злотых 1998 года MW EO "Курницкий замок" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1998 года "Курницкий замок" со знаком MW EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 525 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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