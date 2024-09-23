10 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза". Погрудный портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "Сигизмунд III Ваза" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1060 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 900 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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