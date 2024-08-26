Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 420,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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