2 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

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