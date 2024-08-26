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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coinhouse (1)
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  • WCN (10)
  • Wójcicki (5)
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1998 "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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