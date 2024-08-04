Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1998 года MW EO "Курницкий замок" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "Курницкий замок" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 6 июня 2023
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 NGC
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
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Дата 25 августа 2022
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Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
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