2 злотых 1998 года MW EO "Курницкий замок" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "Курницкий замок" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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