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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1998 года MW EO "Курницкий замок" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1998 года MW EO "Курницкий замок" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1998 года MW EO "Курницкий замок" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "Курницкий замок" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 22 PLN
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW EO "Курницкий замок" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1998 "Курницкий замок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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