1 грош 1998 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1998 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3137 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 650 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

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