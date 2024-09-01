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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1998 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 1998 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 1998 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 255,830,003

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1998 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3137 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 650 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
Польша 1 грош 1998 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1998 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1998 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1998 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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