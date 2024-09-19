Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1998 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2599 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF69 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PF70 PCG
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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