Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1998 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2599 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Frühwald (2)
  • Heritage (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
953 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 200 злотых 1998 MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1998 "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1998 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск