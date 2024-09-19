200 злотых 1998 года MW ET "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1998 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2599 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.

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