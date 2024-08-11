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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1998 года. Серебро (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1998 года. Серебро. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1998 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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