Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1998 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 гроша
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1998 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
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