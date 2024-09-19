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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1998 года. Алюминий (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Алюминий

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Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1998 года. Алюминий. Это алюминиевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гроша 1998 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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