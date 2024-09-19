Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 2 гроша III Республики после деноминации - Польша

type-coin
type-coin

2 гроша 1990-2006 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1990 Никель 500 0 221990 Медно-никель - 0 01991 Медно-никель - 0 01991 Латунь - 0 31997 Медно-никель - 0 01998 Алюминий - 0 11998 Латунь - 0 12003 Медно-никель - 0 02004 Медно-никель - 0 02005 Медно-никель - 0 172006 Медно-никель - 0 21
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Все польские монеты польские монеты номиналом 2 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск