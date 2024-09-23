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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1991 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,16 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1991 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8250 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
1834 $
Цена в валюте аукциона 8250 PLN
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность PROOF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 975 PLN
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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