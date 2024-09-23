Пробные 2 гроша 1991 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1991 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8250 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

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