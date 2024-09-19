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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 2005 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 2005 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375269 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WCN (16)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 840 PLN
Польша 2 гроша 2005 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 гроша 2005 (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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