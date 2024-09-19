Пробные 2 гроша 2005 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 2005 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375269 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2023.

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