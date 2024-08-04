Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1990 года. Медно-никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 гроша
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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