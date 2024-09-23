Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1998 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,1 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 гроша
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1998 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 300 PLN. Торги состоялись 3 сентября 2022.
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