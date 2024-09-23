Пробные 2 гроша 1998 года. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1998 года. Латунь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 300 PLN. Торги состоялись 3 сентября 2022.

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