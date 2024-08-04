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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1990 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе MUNZE за 925000 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 2 гроша 1990 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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