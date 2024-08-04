Пробные 2 гроша 1990 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1990 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе MUNZE за 925000 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2020.

Сохранность PROOF (20) UNC (2) Сохранность (слабы) PF69 (3) PF68 (4) PF67 (3) CAMEO (8) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (10)

Продавец Все фирмы

MARCINIAK (2)

Niemczyk (10)

Numimarket (2)

Stary Sklep (2)

WDA - MiM (5)

Wójcicki (1)