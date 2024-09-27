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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1998 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 1998 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 1998 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 7,78 гр
  • Чистого золота (0,2501 oz) 7,7792 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1998 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
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Польша 100 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 100 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша 100 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 100 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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