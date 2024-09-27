100 злотых 1998 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1998 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность PROOF (2)