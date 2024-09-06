Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Поясной портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 7,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "Сигизмунд III Ваза" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2098 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 23 февраля 2023
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Дата 27 января 2023
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