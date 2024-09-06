10 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "Сигизмунд III Ваза" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2098 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность PROOF (41) UNC (10) Сохранность (слабы) PF69 (5) PF68 (1) ULTRA CAMEO (6) Сервис NGC (4) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

BAC (14)

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (3)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (6)

Numedux (1)

Numis Poland (3)

Rzeszowski DA (4)

Stare Monety (1)

WCN (10)

Wójcicki (6)