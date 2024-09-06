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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза". Поясной портрет (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Поясной портрет

Аверс монеты - 10 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1998 года MW ET "Сигизмунд III Ваза" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 7,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "Сигизмунд III Ваза" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2098 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW ET "Сигизмунд III Ваза" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1998 "Сигизмунд III Ваза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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