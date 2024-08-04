Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1998 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1998 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3562 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6800 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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