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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1998 года MW NR "Орлан-белохвост" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 1998 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 1998 года MW NR "Орлан-белохвост" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9998 oz) 31,0969 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Инвестиционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1998 года "Орлан-белохвост" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3562 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6800 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 500 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 500 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
1787 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Польша 500 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Польша 500 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность MS70 NGC
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Польша 500 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 500 злотых 1998 MW NR "Орлан-белохвост" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1998 "Орлан-белохвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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