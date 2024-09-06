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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1998 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 грошей 1998 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 грошей 1998 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 52,500,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1998 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2271 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 90 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1998 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 грошей 1998 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 20 грошей 1998 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 грошей 1998 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1998 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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