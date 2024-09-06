Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1998 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1998 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2271 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 90 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.
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