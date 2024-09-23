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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1998 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 грошей 1998 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 грошей 1998 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 93,472,002

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1998 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379523 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 2 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 5 грошей 1998 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 5 грошей 1998 MW на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1998 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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