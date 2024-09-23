5 грошей 1998 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1998 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379523 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 2 ноября 2023.

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