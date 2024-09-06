10 злотых 1998 года MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4106 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 320 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

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