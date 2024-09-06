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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1998 года MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 1998 года MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 1998 года MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1998 года "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4106 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 320 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1998 "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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