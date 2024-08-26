Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1998 года MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 26,8 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1998
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
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Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность UNC
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