2 злотых 1998 года MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

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