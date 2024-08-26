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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1998 года MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1998 года MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1998 года MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 26,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1998
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1998 года "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Coinhouse - February 11, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 2 злотых 1998 MW RK "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1998 "XVIII зимние Олимпийские игры - Нагано 1998" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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