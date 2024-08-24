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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2006 года MW UW "Жагань" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2006 года MW UW "Жагань" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2006 года MW UW "Жагань" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2006 года "Жагань" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 851 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
Польша 2 злотых 2006 MW UW "Жагань" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2006 "Жагань" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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