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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2001 года MW AN "Бабочка Махаон" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2001 года MW AN "Бабочка Махаон" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2001 года MW AN "Бабочка Махаон" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Бабочка Махаон" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Numis Poland за 130 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Frühwald (1)
  • WCN (1)
Польша 2 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Польша 2 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Coinhouse - October 29, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2001 "Бабочка Махаон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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