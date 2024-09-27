Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2001 года MW AN "Бабочка Махаон" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 600,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Бабочка Махаон" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Numis Poland за 130 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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