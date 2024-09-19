2 злотых 2008 года MW NR "Сапсан" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2008 года "Сапсан" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 170 PLN. Торги состоялись 21 октября 2020.

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