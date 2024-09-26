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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2004 года MW "Нижнесилезское Воеводство" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2004 года MW "Нижнесилезское Воеводство" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2004 года MW "Нижнесилезское Воеводство" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 700,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Нижнесилезское Воеводство" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2004 MW "Нижнесилезское Воеводство" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2004 MW "Нижнесилезское Воеводство" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 2 злотых 2004 MW "Нижнесилезское Воеводство" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 2 злотых 2004 MW "Нижнесилезское Воеводство" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 2 злотых 2004 MW "Нижнесилезское Воеводство" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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