2 злотых 2004 года MW "Нижнесилезское Воеводство" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Нижнесилезское Воеводство" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.

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