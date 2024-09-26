Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2004 года MW "Нижнесилезское Воеводство" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Нижнесилезское Воеводство" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Frühwald (1)
- Niemczyk (1)
- WDA - MiM (1)
Где продать?
Для продажи 2 злотых 2004 "Нижнесилезское Воеводство" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск