Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2001 года MW EO "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" (Польша, III Республика после деноминации)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "100 лет со дня рождения Стефана Вышинского" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2024.
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