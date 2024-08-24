2 злотых 2004 года MW "85-летие польской полиции" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "85-летие польской полиции" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Numis Poland за 85 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2022.

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