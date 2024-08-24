Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2001 года MW ET "Михал Седлецкий" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 600,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Михал Седлецкий" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Frühwald (1)
- Russiancoin (2)
- WDA - MiM (1)
Где продать?
Для продажи 2 злотых 2001 "Михал Седлецкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск