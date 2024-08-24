2 злотых 2001 года MW ET "Михал Седлецкий" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2001 года "Михал Седлецкий" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

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