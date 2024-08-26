2 злотых 2005 года MW ET "60 лет окончанию Второй мировой войны" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "60 лет окончанию Второй мировой войны" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358422 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2022.

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