Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "Иоанн Павел II" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390417 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 21 марта 2024.
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Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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