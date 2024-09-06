2 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "Иоанн Павел II" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390417 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 21 марта 2024.

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