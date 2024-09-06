Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2005 года MW UW "Иоанн Павел II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 4,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года "Иоанн Павел II" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390417 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Karamitsos (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 2 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Польша 2 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Numismática Leilões - June 19, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Польша 2 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 2 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2005 MW UW "Иоанн Павел II" на аукционе Karamitsos - June 13, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2005 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2005 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск