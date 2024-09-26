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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1997 года MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1997 года MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1997 года MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1997 года "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 700 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 24 PLN
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS68 NGC
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 2 злотых 1997 MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1997 "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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