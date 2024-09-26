2 злотых 1997 года MW NR "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1997 года "200 лет со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 700 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

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