Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2006 года MW "Бохня" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2006 года "Бохня" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2705 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 240 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.
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