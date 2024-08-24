2 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1996 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2528 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2300 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

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