Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8б15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (164)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1996 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2528 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2300 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 22 июня 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 22 июня 2024
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Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS60
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Дата 16 июня 2024
Сохранность MS60
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Дата 24 мая 2024
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Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 19 апреля 2024
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