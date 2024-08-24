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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1996 года MW ET "Сигизмунд II Август" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8б15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (164)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1996 года "Сигизмунд II Август" со знаком MW ET. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2528 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2300 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (32)
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  • Wójcicki (22)
  • Александр (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS60
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS60
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1996 MW ET "Сигизмунд II Август" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1996 "Сигизмунд II Август" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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