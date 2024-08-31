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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2010 года MW AN "Малый подковонос" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2010 года MW AN "Малый подковонос" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2010 года MW AN "Малый подковонос" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,700,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2010
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2010 года "Малый подковонос" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 2 EUR. Торги состоялись 19 августа 2022.

Сохранность
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Польша 2 злотых 2010 MW AN "Малый подковонос" на аукционе Coinhouse - August 19, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Польша 2 злотых 2010 MW AN "Малый подковонос" на аукционе Coinhouse - October 29, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2010 "Малый подковонос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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