2 злотых 2010 года MW AN "Малый подковонос" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2010 года "Малый подковонос" со знаком MW AN. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 2 EUR. Торги состоялись 19 августа 2022.

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