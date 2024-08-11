Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 2010 года
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Памятные золотые
200 злотых 2010 MW ET Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
Средняя цена 660 $
Продажи
0 10
100 злотых 2010 MW RK 65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Средняя цена 380 $
Продажи
0 5
Памятные серебряные
10 злотых 2010 MW RK 65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Средняя цена 15 $
Продажи
0 5
10 злотых 2010 MW ET Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
Средняя цена 15 $
Продажи
0 9
Памятные Латунные
2 злотых 2010 MW RK 65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Средняя цена —
Продажи
0 0
2 злотых 2010 MW ET Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
Средняя цена 1 $
Продажи
0 2
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