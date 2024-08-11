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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2010 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 злотых 2010 MW
Средняя цена 7 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 2010 MW
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 грошей 2010 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 грошей 2010 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 грошей 2010 MW
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 грошей 2010 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 2010 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2010 MW
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные золотые

Аверс
Реверс
200 злотых 2010 MW ET Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
Средняя цена 660 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
200 злотых 2010 MW AN Шеволежер
Средняя цена 790 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
100 злотых 2010 MW RK 65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Средняя цена 380 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
100 злотых 2010 MW KK 25 лет Конституционному суду
Средняя цена 390 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
30 злотых 2010 MW Польский август 1980 - Солидарность
Средняя цена 110 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
25 злотых 2010 MW KK 25 лет Конституционному суду
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
20 злотых 2010 MW Малый подковонос
Средняя цена 25 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
20 злотых 2010 MW 75 лет Битве за Варшаву
Средняя цена 25 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
20 злотых 2010 MW RK Кшешув
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 злотых 2010 MW NR Артур Гротгер
Средняя цена 25 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW RK 65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Средняя цена 15 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW ET Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
Средняя цена 15 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW AN Шеволежер
Средняя цена 20 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW UW 55 лет Катынской трагедии
Средняя цена 15 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW KK 100 лет Союзу польских харцеров
Средняя цена 15 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW NR Кшиштоф Комеда
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW NR Кшиштоф Комеда Клипа
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW KK 95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского
Средняя цена 15 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW RK Битва при Клушине
Средняя цена 20 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW UW Польский август 1980 - Солидарность
Средняя цена 15 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW ET Бенедикт Дыбовский
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2010 MW RK Грюнвальдская битва
Средняя цена 20 $
Продажи
0 16

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW RK 65 лет освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW ET Польская сборная на XXI Олимпийских играх - Ванкувер 2010
Средняя цена 1 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW AN Шеволежер
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW UW 55 лет Катынской трагедии
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW AN Малый подковонос
Средняя цена 1 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW KK 100 лет Союзу польских харцеров
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW NR Кшиштоф Комеда
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW KK 95 лет со дня рождения Яна Якуба Твардовского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW RK Грюнвальдская битва
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW 75 лет Битве за Варшаву
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW UW Польский август 1980 - Солидарность
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW Бенедикт Дыбовский
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW RK Кшешув
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW NR Артур Гротгер
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW ET Кальваря-Зебжидовская
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW AN Старый город в Варшаве
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW ET Тшемешно
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW Горлице
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW ET Мехув
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2010 MW Катовице
Средняя цена
Продажи
0 0

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2010 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2010 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена 740 $
Продажи
0 15
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